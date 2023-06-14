Menemen'de ücretsiz kültür sanat kursları başlıyor

Kurslara başvuruların Menemen Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirildiğini ifade eden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Kurslarımızın kültüre, sanata ve yarınlara umut olacağı inancıyla tüm ilçe sakinlerimizi eğitimlerimizden faydalanmaya davet ediyorum” dedi.

Menemen Belediyesi, yöresel kültürün mihenk taşlarından olan halk oyunları ve sanatın birçok dalının her kesime ulaşmasını sağlamak için ücretsiz kültür ve sanat kurslarına yaz döneminde de devam ediyor. Menemen Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenecek kurslar, vatandaşlara ücretsiz olarak veriliyor. Çocuk, genç ve yetişkin kategorilerinde gerçekleştirilecek yaz kurs kayıtları, Menemen Kültür Merkezinde kabul ediliyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek kurslarda tiyatro, drama, gitar, keman, bağlama, piyano ve resim dersleri verilecek. Kurs ve kayıtlar hakkında mesai saatleri içerisinde 444 80 08 numaralı telefondan bilgi alınabilecek. Kurs planlaması kursiyerlere mesaj yoluyla iletilecek. Kültür ve sanat kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere katılım belgesi verilecek.

Pehlivan'dan kurslara davet

Ücretsiz düzenlenecek kurslara 7'den 70'e herkesi davet eden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Menemen'de sanatın gelişmesini ve her kesimin bu gelişmeye dâhil olması için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bir anlamda kurslarımız halkımızı da bir araya getiriyor, kaynaşmalarını sağlıyor. Açtığımız kurslar sayesinde çocuklarımız, gençlerimiz ve hemşehrilerimiz ilgi duydukları, öğrenmek istedikleri birçok branşta eğitim alma imkânı yakalıyorlar. Bu açıdan kurslarımızı çok önemsiyoruz. Her yaştan kıymetli hemşehrilerimi ücretsiz kurslarımızdan faydalanmaya davet ediyorum” diye konuştu.