Menemen'de ve Aliağa'da fidanlar toprakla buluştu

81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" projesi kapsamında, Menemen R Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundan görevlilerde, Dumanlı Dağ mevkiindeki Kuzey Ege Otoyolu Buruncuk çıkışına 150 bin metrekarelik arazide oluşturulan Adalet Ormanında fidanlar toprakla buluşturuldu. Öte yandan, Aliağa ilçesinde de fidanlar dikildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliğini Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Batıkent Çakırlar mevkisinde saat 11.11'de başlattı. "Geleceğe Nefes" projesine İzmir'den de destek geldi. Menemen R Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan personeller, Hatundere-Türkelli Mahallelerinde bulunan Dumanlı Dağ mevkiindeki Kuzey Ege Otoyolu Buruncuk çıkışına 150 bin metrekare araziye ağaç dikti. Proje kapsamında 2 bin 500 fidan toprakla buluştu.

Menemen R Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Metin Erkılıç, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Menemen R Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumları arazisine bin adet zeytin fidanı dikimini ilkbahar mevsiminde gerçekleştirmiştik. O zaman Adalet Ormanı oluşturulabilmesi için Hatundere-Türkelli Mahallelerinde bulunan Dumanlı Dağ mevkiindeki 100 bin metrekare araziye 5 bin fidan dikmek için çalışmalarımız devam ettiğini belirtmiştik. Bugün 150 bin metrekare alana dikim gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşarken, bizlere desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederim" dedi.

Ormanlık alanlarda yaz boyunca yanan ormanlara dikkat çeken İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre de, "Ülkemizin gücü olan orman alanlarının arttırılması ve yaz boyunca yanan alanlarda ağaçlandırma yapılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca organize edilen 11 milyon fidanın; 81 ilde ayı anda, 2023 ayrı lokasyon da, 3 saat içerisinde dikilmesi etkinliğinde Türkiye genelinde adalet komisyonunun bulunduğu 143 il ve ilçe merkezlerindeki cumhuriyet başsavcılarımızın katılımıyla Adalet Bakanlığı personeli denetimli serbestlik müdürlüklerinin kamu yararına çalışma kapsamındaki yükümlüler ve 151 açık ceza infaz kurumunda hapis cezasının infazına devam edilen hükümlüler aracılığıyla 280 bin fidan bugün olmak üzere 2019 yılı güz döneminde toplam ile adliye binalarında vatandaşlara fidan dağıtımı yapılacaktır. Ayrıca 2019 yılı sonuna kadar toplam 480 bin fidan dikmeyi hedefliyoruz" dedi.

Menemen R Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz kurumunca düzenlenen fidan dikimi etkinliğine ayrıca; İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Gümüş, Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Gündoğdu, Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Noyan Özkan, Ceza İnfaz Kurumu Savcısı Cihan Yıldız, Ziraat Odası Başkanı Arif Metin Karagöl, kamu kurumlarının daire amirleri, ceza infaz kurumlarının müdürleri ve hükümlüler katıldı.

Aliağa'da da fidanlar toprakla buluştu

Daha yeşil bir Türkiye hedefi ile başlatılan kampanya çerçevesinde, 40 bin fidan Aliağa için sahiplenildi. Sahiplenilen mavi selvi ve çam fidanları, saatler 11.11'i gösterdiğinde Aliağa'nın Samurlu Mahallesinde 30 hektarlık alana dikildi. Bozköy Mahallesi'nde de bin adet fidan dikimi yapıldı. Fidan dikim işlemi Türkiye'nin 81 ilinde 2023 noktada eş zamanlı gerçekleştirildi.

Özellikle öğrencilerin akın ettiği fidan dikim töreninde, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da fidan dikerek fidana can suyu verdi. Öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılanan Başkan Serkan Acar, öğrencilerin fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

Saat 11.11'de başlayan fidan dikim törenine; İzmir Vali Yardımcısı Erhan Günay, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Rıfkı Kulaksız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, İzmir Orman İşletme Bölge Müdür Vekili Fatih Öztürk, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, askeri erkan, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.