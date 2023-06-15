Menemen'e Toprak Mahsulleri Ofisi açıldı

Kesikköy'de alım yapmaya başlayan TMO'yu ziyaret eden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Hem ilçe hem de çevre çiftçilerimiz için büyük kolaylık sağlayacak olan ofisimiz, tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Rabbim utandırmasın” dedi.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Menemen Belediyesi, Menemen Ziraat Odası, Menemen İlçe Tarım Müdürlüğü ve Doğan Çandarlı Tarım iş birliğiyle ilçede ilk kez Kesikköy'de açılan Toprak Mahsulleri Ofisini ziyaret etti. Toprak Mahsulleri Ofisinin tüm çiftçilere hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Başkan Vekili Pehlivan'a; AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, İlçe Tarım Müdürü Fatih Çiçek ve İlçe Ziraat Odası Başkanı Yücel Altıntaş eşlik etti. Çalışanlarla görüşerek yetkililerden bilgi alan Pehlivan, ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisine teslim eden ilçe çiftçileri ile de bir araya gelerek hasbihal etti.

Pehlivan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ülkemiz genelinde yaygınlaşmasını sağladığı Toprak Mahsulleri Ofisini; ziraat odamız, tarım müdürlüğümüz ve işletmesini bedelsiz olarak açan Doğan Çandarlı abimizin destekleriyle Menemenimize getirmenin gururunu yaşıyoruz. İlçemizde 60 bin dekar alanda hububat yetiştiren çiftçilerimiz bugünden itibaren ürünlerini TMO'ya getirmeye başladı. Hem ilçe hem de çevre çiftçilerimiz için büyük kolaylık sağlayacak Toprak Mahsulleri Ofisimiz tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Rabbim utandırmasın. Buradan tekrardan tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli hasatlar diliyor, TMO çalışanlarımıza da kolaylıklar diliyorum” dedi.

TMO, üreticilerin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla randevulu alım sistemi uygulayacak. Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak.