Menemen'in Açık Kapı Bürosu hizmete açıldı

İzmir'in Menemen ilçesinde, kamu hizmetlerine kolay erişim sağlanabilmesi ve vatandaşların kamu kurumlarında başvuruların hızlı sonuçlandırılması amacıyla Hükümet Konağı girişinde Menemen Açık Kapı Bürosu hizmet vermeye başladı.

Menemen Açık Kapı Bürosu, törenle hizmete açıldı. Hükümet Konağı girişinde bulunan büro, kamu hizmetlerine kolay erişim sağlanabilmesi ve vatandaşların kamu kurumlarında başvuruların hızlı sonuçlandırılması amacıyla hizmet vereceği belirtildi.

Açılış törenine ise Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak, kurum müdürleri, açık kapı bürosu sorumlusu ile personeli katıldı.

Kaymakam Mustafa Özkaynak, "Demokratik toplumlarda kamu yönetiminin varlık nedeni topluma hizmettir. Kamu kurumları hizmetinde olduğu ve kendisine varlık kazandıran vatandaşlara karşı duyarlı, sorumlu ve saygılı bir hizmet anlayışına sahip olmak zorundadır. Açık Kapı projesinin amacı; kamu hizmetlerine kolay erişimin sağlanması, vatandaş başvurularının hızlı bir şekilde sonuçlandırılması, kamu hizmetlerinin sunumunda memnuniyetin artırılmasıdır. Vatandaşlarımızın kamu kurumlarında görülmesi gereken iş ve işlemleri olduğunda onlara yol göstermesi açısından tanıdıklarına danışmaları kültürel bir yöntemimizdir. Açık Kapı Bürosu personelimiz onların tanıdık yüzleri olacaktır. Açık Kapı'nın en güçlü yanı yüz yüze başvuru alması, güler yüzü, sıcak iletişimi Açık Kapı personelinin özverili hizmetidir" dedi.

Öte yandan vatandaşların Açık Kapı Bürosu'na; yüz yüze başvuru, internet üzerinden başvuru, mobil uygulama üzerinden başvuru, E-Devlet üzerinden başvuru yapabileceği belirtildi.

15 Aralık 2017 tarihinde birinci etap olarak 15 ilde faaliyete geçen Açık Kapı Bürolarının, 2018 yılı haziran ayına kadar 81 il ve 48 ilçe kaymakamlığında faaliyete geçtiği ve 2019 yılında ise 112 ilçe kaymakamlığında daha Açık Kapı Bürolarının açılacağı öğrenildi.