İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Menemen'in galibiyet hasreti dinmedi

Menemenspor, TFF 1.

Lig'in 8. haftasında sahasında BB Erzurumspor ile 0-0 berabere kalarak iç sahadaki ilk puanını aldı ancak galibiyet hasretine son veremedi.


TFF 1.Lig'in 8. haftasında Menemenspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırladı. İki takım da birçok pozisyona girmesine rağmen gol sesi çıkmadı ve müsabaka 0-0'lık eşitlikle sonlandı.



Hasreti dindiremedi


Menemenspor, Erzurumspor'la 0-0 berabere kalarak, iç sahadaki ilk puanını aldı ancak galibiyet özlemine son veremedi. Deplasmandaki 4 maçtan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet çıkaran İzmir ekibi, iç sahada taraftarının yüzünü ise bir türlü güldüremedi. Sarı-lacivertli ekip, oynadığı 4 iç saha karşılaşmasında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.



"Derbiyi kazanmak istiyoruz"


Erzurumspor beraberliği sonucu 8 hafta sonunda 8 puana ulaşan Menemenspor, haftaya İzmir derbisinde Altay'ın konuğu olacak. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında gelecek haftaki derbi hakkında konuşan Teknik Direktör Dilaver Mutlu, "Bu maçı kazanmak istiyoruz. Ligin sonunda hedeflediğimiz yere gelmek istiyoruz" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.