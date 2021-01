Menemen'in yeni başkan vekilinden değerlendirme toplantısı

Birlikte istişarelerde bulunup yol haritamızı çizdik” dedi. Toplantı sırasında Pehlivan'ı arayan ve tebrik eden son Başbakan Binali Yıldırım ise, “Ekip ruhuyla birlikte çalışarak her şeyi başarabileceğinize yürekten inanıyorum. Menemen için her zaman arkanızdayız” diye konuştu.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, belediye birim müdür ve amirleri ile tanışma ve durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Belediye meclis salonunda yapılan toplantıda Menemen'in mevcut durumu, ekonomik ve idari sorunları, sorunların çözüm yöntemleri ve projeler konuşuldu. Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Bugünlere ne yazık ki çok zor günlerden geçerek geldik. Bu zor günlerden ivedilikle kurtulmak ve Menemen'imize aydınlık günler yaşatabilmek adına, Menemen Belediyesi birim müdür ve amirlerimizle bir toplantı gerçekleştirdik. Geçmişte yapılan hatalardan ders çıkarmak ve aynı sorunları tekrar yaşamamak adına bu sorunların kaynağına indik. Sorunlar ve çözümleri noktasında birlikte istişarelerde bulunup yol haritamızı çizdik. Şeffaf, dürüst ve Türkiye'de adından söz ettiren ak belediyecilik hizmet düsturuyla, güzel ilçemizi, el birliğiyle ve başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ve hükümetimizin de desteğiyle, layık olduğu yerlere çıkarmayı kendimize misyon edindik” ifadelerini kullandı. Toplantı sırasında tebrik için telefonla arayan son Başbakan ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ı kutladı ve başarılar diledi. Yıldırım, “Ekip ruhuyla, birlikte çalışarak her şeyi başarabileceğinize yürekten inanıyorum. Bu noktada, tüm zorluklara rağmen halkımıza hizmet için büyük bir çaba sarf edeceğinizden eminim. Bu doğrultuda AK Parti belediyecilik hizmet anlayışı ile Menemen 2024'e çok daha güçlü bir şekilde girecektir” sözlerine yer verdi.

“Menemen için her zaman arkanızdayız”

İzmir'e yapılan ve yapılacak olan her projenin İzmir'in marka değerini artıracağından söz eden Binali Yıldırım, şöyle devam etti: “Yapacağınız her güzel hizmet İzmir'imizin değerine değer katacaktır. Esasen son 15 yılda İzmir'e yaptıklarımız ortadadır. Çevreyolu, Çandarlı Otoyolu, İzmir Havalimanı, İzmir-İstanbul Otoyolu, Sabuncubeli Tüneli, İzmir-Ankara bölünmüş yolu, Konak Tüneli gibi daha birçok proje var. Dolayısıyla İzmir'e yapılacak her hizmet, İzmir'in marka değerini artıracaktır. İzmir'in merkezini kuzeye, Bakırçay'a bağlayan geçiş noktasında yer alan önemli ilçemiz Menemen konusunda sizlere önemli görevler ve sorumluluklar düşüyor. Şüphesiz destek konusunda, imkanlar içerisinde, hatta imkanları zorlayarak gereken neyse o yapılacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Siz yeter ki teşebbüs edin, gayret edin ve mücadele edin, biz her zaman arkanızdayız. Zaten ben İzmir milletvekiliyim. İzmir'e olan bir sorumluluğum var. Bunun gereğini yapmak durumundayım ama onların ötesinde de gerek yılların getirdiği tecrübemle, gerekse Ankara'da olabilecek her türlü projelerinizde sadece ben değil milletvekili arkadaşlarım, Bakanımız Bekir Bey sizlerin yanında olacaktır." Başkan Vekili Aydın Pehlivan da, söz konusu görüşmeden duyduğu memnuniyeti ifade ederek seçildiği ilk günden bu yana gördüğü büyük destekten dolayı son Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a teşekkür etti.