Menemenli öğrenciler ve muhtarlardan TCG Anadolu'ya ziyaret

Menemenli öğrenciler ve muhtarlar, Menemen Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikle dünyanın ilk SİHA gemisi olan yerli ve milli TCG Anadolu'yu ziyaret etti. Gemiyi 4 gün boyunca Menemen'de 8 lisede öğrenim gören bin 258 öğrenci ve 65 öğretmen gezdi.

Menemen ilçesinde öğrenim gören lise öğrencileri ve Menemen'de görev yapan muhtarlar, Menemen Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikle Alsancak Limanı'nda demir atan dünyanın ilk SİHA gemisi yerli ve milli TCG Anadolu'yu ziyaret etti. Gemiyi gezerek bilgi alan öğrencilerin geziye ilgisi ise yoğundu. Gemi içerisinde bulunan ülkemizin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'nın yanı sıra İHA, SİHA ve helikopterleri de yakından görme şansı elde eden öğrenciler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Gurur duyduk"

İçeride çok güzel teknolojik aletlerle karşılaştıklarını dile getiren öğrenciler, “Bunları tanımak ve görmek bizi çok memnun ve mutlu etti. Ülkemizle gurur duyuyoruz. Gerçekten güzel bir geziydi. Menemen Belediyesi'ne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve okulumuza teşekkür ederiz. Her gencin burayı gelip görmesini tavsiye ederiz” dediler.

Mahalle muhtarları da TCG Anadolu gezisi nedeniyle Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'a teşekkür etti.

Pehlivan: "Her daim yanlarındayız"

Öğrencilerin her daim yanında olduklarını dile getiren Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Geçtiğimiz hafta meclis üyesi arkadaşlarımızla ziyaret ettiğimiz yerli ve milli SİHA gemimiz TCG'yi gezdiğimizde göğsümüz kabardı. Menemen'deki geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin de bu şaheseri görmelerini istedik ve böyle bir organizasyon yaptık. Öğrencilerimiz ve muhtarlarımız buraya gelerek ülkenin nasıl büyüdüğünü ve nasıl güçlü bir ülke olduğunu yerinde gördüler. Çok da mutlu oldular. Bizler geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin ve muhtarlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.