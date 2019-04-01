Menemenliler 'Serdar Aksoy' dedi

CHP Menemen Belediye Başkan Adayı ve Millet İttifakı'nın adayı Serdar Aksoy, 31 Mart yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre aldığı 55 bin 37 oy ile yeni belediye başkanı oldu. İlçe binasının önünde kendisine destek verenlere teşekkür eden Aksoy, "Menemen hizmet yeri olacak, Menemen de derman belediyeciliği devam edecek" dedi.

CHP Menemen Belediye Başkan Adayı ve Millet İttifakı'nın adayı Serdar Aksoy, resmi olmayan sonuçlara göre oyların büyük çoğunluğunu alarak belediye başkanı oldu. Seçim sonuçlarını Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Menemen İlçe Başkanlığı'nda kurulan seçim koordinasyon merkezinde takip eden Serdar Aksoy, 55 bin 37 oy aldı. Sonuçların belli olmasının ardından kendisine destek verenlere bir teşekkür konuşması yapan Aksoy, "Bu zafer Menemen'in zaferidir" dedi. Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran kalabalığa konuşan Aksoy, "Güzel bir sonuç aldık, hep birlikte kazandık. Bizlere çok zorluklar yaşattılar; ama şu güzelliğe baktığım vakit, şu gülen yüzlere baktığım vakit diyorum ki; işte Menemenin baharı burada, hepimiz baharı getirdik.

Artık hizmet zamanı diyeceğiz; hizmet etmek için çalışacağız, şu mahalle bize oy verdi bu mahalle bize oy vermedi değil, hepimiz bu vatanın evlatlarıyız hepimiz bu vatanın çocuklarıyız, ötekileyici dışlayıcı mantık kapanıyor" diye konuştu

Aksoy, Menemen çarşısını dolduran coşkulu kalabalığın arasından zorlukla geçti. Menemen çarşısındaki binlerce kişi; şarkılar eşliğinde, sloganlar atarak, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan müzik sistemlerinin çaldığı şarkılarla coşan binlerce kişi, şarkılara eşlik ederek dans etti. Gençlerin yaktığı meşaleler Cumhuriyet Meydanı'nı aydınlattı.