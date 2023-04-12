Menemenspor, alt sıralardan kurtulamıyor

Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, ligin son iki haftasında aldığı mağlubiyetlerle düşme hattının sadece 6 puan uzağında bulunuyor.

Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, bu sezon zaman zaman galibiyet serileri yapsa da bir türlü alt sıralardan kurtulmayı başaramadı. İzmir temsilcisi, son iki haftada Şanlıurfaspor'a evinde 2-1, Somaspor'a ise deplasmanda 1-0 kaybedince alt sıralara yaklaştı. Sarı-lacivertliler, 38 puanla 12. sırada yer alırken, düşme hattının son basamağındaki İnegölspor'la arasında sadece 6 puanlık bir fark bulunuyor. Özden Töraydın ve öğrencilerinin ilk hedefi üst üste galibiyetler alıp ligin son dönemeçlerine rahat girmek olacak. Öte yandan İzmir temsilcisi, hafta sonu alt sıralarda bulunan birebir rakibi olan Nazilli Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Menemenspor puan kaybettiği takdirde alt sıralara iyice yaklaşmış olacak.