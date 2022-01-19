İhlas Haber Ajansı

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Menemenspor, Bafetimbi Gomis'in kuzenini kadrosuna kattı

Menemenspor, Bafetimbi Gomis’in kuzeni olan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Honore Gomis ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladı.

Menemenspor, Bafetimbi Gomis'in kuzeni olan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Honore Gomis ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladı.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler, bu çalışmalar kapsamında daha önce Ümraniyespor ve Hatayspor'da da forma giyen Senegalli sol kanat oyuncusu Honore Gomis ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Bir dönem Galatasaray'da forma giymiş olan Bafetimbi Gomis'in de kuzeni olan 25 yaşındaki Honore Gomis, İzmir'e gelerek kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imza attı.


Menemenspor, kadrosunda Mario Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah'ı da bulunduruyor.

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