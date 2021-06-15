Menemenspor, Batuhan Kırdaroğlu'nu kiraladı

Menemenspor, Göztepe'den 21 yaşındaki kanat oyuncusu Batuhan Kırdaroğlu'nu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da yeni sezon kadro planlaması çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, transfer çalışmaları kapsamında Göztepe'den 2000 doğumlu futbolcu Batuhan Kırdaroğlu'nu kiraladı. 21 yaşındaki Kırdaroğlu, sol kanat, sağ kanat ve sol bek mevkilerinde oynayabiliyor. Kırdaroğlu, 2019-2020 sezonunda Göztepe tarafından Altınordu'ya kiralanmış ve Bursaspor'la oynanan maç esnasında ayağına aldığı darbe sonucu sağ ayak fibula kemiğinde parçalı kemik tespit edilmesi sonucu 6 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon ise Süper Lig'de Göztepe formasıyla 8 dakika sahada kalabilmişti.