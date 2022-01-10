Menemenspor beraberliğe abone

Lig'de konuk olduğu BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kalarak oynadığı son 6 maçında 5. beraberliğini aldı.

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Menemenspor, konuk olduğu Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla İzmir temsilcisi 20 maç sonunda puanını 22'ye yükseltti.

7 beraberlikle ligin en fazla berabere kalan takımı olan Menemenspor, bu istatistiğini son maçlarda elde etti. Sarı-lacivertliler ligde oynadığı son 6 maçta sahadan 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrıldı. Ligin 14. haftasında Kocaelispor deplasmanından 2-1'lik skorla 3 puanla dönen Menemenspor, sırasıyla sahasında Keçiörengücü ile 2-2, deplasmanda Tuzlaspor ile 1-1, Denizlispor ile 0-0, Bursaspor ile 0-0 ve son olarak BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler bu süreç içerisinde 18. haftada deplasmanda Gençlerbirliği'ne 5-0 mağlup oldu.