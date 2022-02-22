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Menemenspor, beraberliğe abone

Menemenspor, Spor Toto 1.

Lig'de oynadığı son 12 maçın 9'undan beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, 11 beraberlikle ligin en fazla berabere takımı konumunda bulunuyor.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Nasadoge Menemenspor, 26. hafta karşılaşmasında dün akşam Eyüpspor'a konuk oldu. 23 dakikada Ba'nın golüyle öne geçen İzmir temsilcisi, 90+5. dakikada kalesinde gördüğü golle beraberliğe razı oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, 26 hafta sonunda puanını 29'a yükselterek 14. sırada yer aldı.



Beraberlikte lig lideri


Son haftalarda ortaya koyduğu mücadeleci futbolla ön plana çıkan Menemenspor, aldığı beraberliklerle dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 12 maçın 9'undan beraberlikle ayrılırken, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı. Ligin 6 ve 7. haftasında da beraberlik elde eden Menemenspor, şu ana kadar ligde en fazla berabere kalan takım konumunda bulunuyor. Toplamda 11 beraberliği bulunan sarı-lacivertlileri, 9 beraberlikle Eyüpspor ve Samsunspor takip ediyor.


Menemenspor'un berabere kaldığı maçlar ise şöyle:



6. Hafta: Menemenspor 1-1 Eyüpspor


7. Hafta: Ankaragücü 2-2 Menemenspor


15. Hafta: Menemenspor 2-2 Keçiörengücü


16. Hafta: Tuzlaspor 1-1 Menemenspor


17. Hafta: Menemenspor 0-0 Denizlispor


19. Hafta: Menemenspor 0 -0 Bursaspor


20. Hafta: BB Erzurumspor 1-1 Menemenspor


21. Hafta: Menemenspor 1-1 Bandırmaspor


24. Hafta: Manisa FK 1-1 Menemenspor


25. Hafta: Menemenspor 1-1 Ankaragücü


26. Hafta: Eyüpspor 1-1 Menemenspor

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