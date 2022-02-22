Menemenspor, beraberliğe abone

Lig'de oynadığı son 12 maçın 9'undan beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, 11 beraberlikle ligin en fazla berabere takımı konumunda bulunuyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Nasadoge Menemenspor, 26. hafta karşılaşmasında dün akşam Eyüpspor'a konuk oldu. 23 dakikada Ba'nın golüyle öne geçen İzmir temsilcisi, 90+5. dakikada kalesinde gördüğü golle beraberliğe razı oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, 26 hafta sonunda puanını 29'a yükselterek 14. sırada yer aldı.

Beraberlikte lig lideri

Son haftalarda ortaya koyduğu mücadeleci futbolla ön plana çıkan Menemenspor, aldığı beraberliklerle dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 12 maçın 9'undan beraberlikle ayrılırken, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı. Ligin 6 ve 7. haftasında da beraberlik elde eden Menemenspor, şu ana kadar ligde en fazla berabere kalan takım konumunda bulunuyor. Toplamda 11 beraberliği bulunan sarı-lacivertlileri, 9 beraberlikle Eyüpspor ve Samsunspor takip ediyor.

Menemenspor'un berabere kaldığı maçlar ise şöyle:

6. Hafta: Menemenspor 1-1 Eyüpspor

7. Hafta: Ankaragücü 2-2 Menemenspor

15. Hafta: Menemenspor 2-2 Keçiörengücü

16. Hafta: Tuzlaspor 1-1 Menemenspor

17. Hafta: Menemenspor 0-0 Denizlispor

19. Hafta: Menemenspor 0 -0 Bursaspor

20. Hafta: BB Erzurumspor 1-1 Menemenspor

21. Hafta: Menemenspor 1-1 Bandırmaspor

24. Hafta: Manisa FK 1-1 Menemenspor

25. Hafta: Menemenspor 1-1 Ankaragücü

26. Hafta: Eyüpspor 1-1 Menemenspor