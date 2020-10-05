İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Menemenspor, Burak Albayrak'ı kiraladı

Menemenspor, Çaykur Rizespor’dan stoper Burak Albayrak’ı 1 yıllığına kiraladı.

Menemenspor, Çaykur Rizespor'dan stoper Burak Albayrak'ı 1 yıllığına kiraladı.


TFF 1. Lig'de 4 haftada 1 puan toplayarak başlayan ve beklentilerin altında kalan Menemenspor, transferin son gününde kadrosuna bir yeni ismi daha kattı. Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor'da forma giyen stoper Burak Albayrak'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. 22 yaşındaki stoperi İzmir'e getiren Menemenspor, 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.


Fenerbahçe altyapısından yetişen Burak Albayrak, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'a transfer olurken, 12 Süper Lig mücadelesinde forma giymişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.