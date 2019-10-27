Lig'in 9. haftasında İzmir derbisinde Altay'ı 2-0 mağlup ederek yenilmeme serisini 3 maça çıkardı.

TFF 1. Lig'in 9. hafta mücadelesinde Menemenspor, kendi sahasında misafir takım unvanıyla çıktığı maçta Altay'ı 2-0 mağlup etti. Menemenspor'a galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Ercan Coşkun ve 90+2. dakikada Tayfun Aydoğan kaydetti.

Menemenspor derbide nefes aldı

Menemen Şehir Stadyumu'nda oynanan maça ilk defa misafir takım unvanıyla çıkan Menemenspor, ligde oynadığı beş deplasman maçında 3. galibiyetini elde etti. Kalan iki maçta bir beraberlik ve bir mağlubiyet alan sarı-lacivertli ekip, sadece 5. hafta maçında Eskişehirspor'a yenilmişti. Bu maçlarda altı kez rakip fileleri sarsan Menemenspor, kalesinde dört gol gördü. Derbi galibiyetiyle puanını 11'e yükselten sarı-lacivertliler, yenilmemezlik serisini üç maça çıkarırken, bu maçlardan 7 puan toplayarak düşme hattından uzaklaştı.

Altay 8 hafta sonra mağlup

Ligin ilk haftasında iç saha maçında Ümraniyespor'a 3-1 mağlup olan Altay, 7 haftalık yenilmeme serisinin ardından Menemenspor'a 2-0 yenilerek bu özelliğini yitirdi. Altay'ın gol yollarındaki etkili oyuncuları Paixao, Putsila, Tatos ve Kappel bu maçta rakip defansı geçemezken rakip kaleye yalnızca bir kez isabetli şut atabildi. Maç öncesi kart sınırında bulunan Abdülkerim Bardakçı, maçta sarı kart görerek Hatayspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Altay, 9. haftayı 15 puanla kapatırken, play-off potasındaki yerini kaybetti.