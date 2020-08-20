Menemenspor, Emre Batuhan Adıgüzel'i kadrosuna kattı

Menemenspor, Ankaragücü’nden 18 yaşındaki sol bek Emre Batuhan Adıgüzel ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Menemenspor, Ankaragücü'nden 18 yaşındaki sol bek Emre Batuhan Adıgüzel ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
2020-2021 sezonu kadro planlamalarını sürdüren Menemenspor, Ankaragücü'nden sol bek Emre Batuhan Adıgüzel'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, 18 yaşındaki oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Genç oyuncu, İzmir'e gelerek kendisini sarı-lacivertlere renklere bağlayan imzayı Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin'le beraber attı.
Geçtiğimiz sezon Ankaragücü U19 takımında forma giyen Emre Batuhan Adıgüzel, takımıyla beraber 16 resmi maça çıkmıştı.