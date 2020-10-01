Menemenspor, Fatih Ekinci'yi kiraladı

Menemenspor, Adana Demirspor'dan Fatih Ekinci'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

TFF 1. Lig'e 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak kötü bir başlangıç yapan Menemenspor, kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, Adana Demirspor'da forma giyen 24 yaşındaki stoper Fatih Ekinci ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma imzaladı. 1.90 boyundaki gurbetçi oyuncu, kariyerinde FC Mauwerk, SV Leobendorf ve Admira II takımlarında forma giydi.