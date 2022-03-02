Menemenspor kazanamıyor

Menemenspor, TFF 1.
Lig'de son 13 maçında sadece 1 galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler, 27. hafta itibarıyla toplamda 6 galibiyetle Bursaspor'la beraber en az kazanan ikinci takım konumunda bulunuyor.
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, mücadeleci futboluyla dikkat çekse de 3 puana ulaşmakta zorluk çekiyor. 11 beraberlikle ligin en fazla beraberlik alan takımı olan sarı-lacivertliler, galibiyet istatistiklerinde ise son sıralarda yer alıyor. İlk 27 hafta sonunda toplamda 6 galibiyeti bulunan İzmir temsilcisi, 3 galibiyetli Balıkesirspor'un ardından Bursaspor'la beraber ikinci sırada yer alıyor.
Son 13 maçta 1 galibiyet
Galibiyetlerinin 5'ini ligin ilk yarısında alan Menemenspor, ikinci yarıda oynadığı 8 maçta yalnızca Adanaspor karşısında galibiyete ulaştı. Sarı-lacivertliler, ligdeki son 13 maçında ise 9 beraberlik, 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde etti.
Menemenspor'un ligde şu ana kadar galibiyet aldığı maçlar şu şekilde:
1. hafta: Menemenspor: 2 - BB Erzurumspor: 0
5. hafta: Menemenspor: 2 - Manisa FK: 0
9. hafta: Menemenspor: 3 - Samsunspor: 2
12. hafta: Menemenspor: 2 - Balıkesirspor: 1
13. hafta: Kocaelispor: 1 - Menemenspor: 2
23. hafta: Menemenspor: 2 - Adanaspor: 1