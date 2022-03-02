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Menemenspor kazanamıyor

Menemenspor, TFF 1.

Lig'de son 13 maçında sadece 1 galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler, 27. hafta itibarıyla toplamda 6 galibiyetle Bursaspor'la beraber en az kazanan ikinci takım konumunda bulunuyor.


TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, mücadeleci futboluyla dikkat çekse de 3 puana ulaşmakta zorluk çekiyor. 11 beraberlikle ligin en fazla beraberlik alan takımı olan sarı-lacivertliler, galibiyet istatistiklerinde ise son sıralarda yer alıyor. İlk 27 hafta sonunda toplamda 6 galibiyeti bulunan İzmir temsilcisi, 3 galibiyetli Balıkesirspor'un ardından Bursaspor'la beraber ikinci sırada yer alıyor.



Son 13 maçta 1 galibiyet


Galibiyetlerinin 5'ini ligin ilk yarısında alan Menemenspor, ikinci yarıda oynadığı 8 maçta yalnızca Adanaspor karşısında galibiyete ulaştı. Sarı-lacivertliler, ligdeki son 13 maçında ise 9 beraberlik, 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde etti.


Menemenspor'un ligde şu ana kadar galibiyet aldığı maçlar şu şekilde:



1. hafta: Menemenspor: 2 - BB Erzurumspor: 0


5. hafta: Menemenspor: 2 - Manisa FK: 0


9. hafta: Menemenspor: 3 - Samsunspor: 2


12. hafta: Menemenspor: 2 - Balıkesirspor: 1


13. hafta: Kocaelispor: 1 - Menemenspor: 2


23. hafta: Menemenspor: 2 - Adanaspor: 1

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