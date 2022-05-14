Menemenspor küme düştü

Lig'in 37. haftasında Menemenspor, konuk ettiği Gençlerbirliği ‘e 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, son hafta öncesinde küme düştü.

Maçtan dakikalar

7. dakikada hızlı gelişen Menemenspor atağında sağ kanattan Abdullah ortaladı, Gomes'in kafasında kaleci Ramazan topu son anda kornere çeldi.

43. dakikada orta alandan gelişen Menemenspor atağında ceza sahası dışından şutunu atan Gomes'in pozisyonunda kaleci Ramazan, topu güçlükle kornere tokatladı.

48. dakikada orta alandan atak yapan Gençlerbirliği'nde Rahmetullah'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Lima, topu kalenin solunda ağlarla buluşturdu. 0-1

65. dakikada sol taraftan köşe vuruşu kullanan Menemenspor'da, kale önünde iyi yükselen Kehinde kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-1

83. dakikada Gençlerbirliği'nde Barış'ın pasına hareketlenen LuaLua, kale önünde topa dokunarak filelere gönderdi. 1-2

88. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda boş pozisyonda kalan Tshibola, gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-3

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Kürşad Filiz, Bilal Gölün, Mehmet Kapluhan

Menemenspor: Murat, Sinan, Oğuzhan Çapar, Ömer, Cisse, Enes, Kerem (Ubah dk. 89 ?), Emre (Kehinde dk. 61), Toni (İsmail dk. 89 ?)x, Abdullah Aydın, Ahmet Sagat

Yedekler: Emir, Anıl, İlyas, Sabbah, Ahmet Aslan, Cem, Abdullah Karataş

Teknik Direktör: Recep Yazıcı

Gençlerbirliği: Ramazan, Ömürcan, Metehan, Gökhan Gül, Muhammed, Tshibola (Arda dk. 90+2 ?), Grechyshkin, Rahmetullah (Serdarcan dk. 70), Barış (Aksel dk. 90+2 ?), İlker (Lualua dk. 46), Lima (Furkan dk. 90+2 ?)

Yedekler: Ubeyd, Musa, Mert, Abdullah Şahindere, Gökhan Altıparmak

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Lima (dk. 48), LuaLua (dk. 83), Tshibola (dk. 88) (Gençlerbirliği), Kehinde (dk. 65) (Menemenspor)

Sarı kartlar: Muhammed (Gençlerbirliği), Sinan, Cisse (Menemenspor)