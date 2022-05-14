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Menemenspor küme düştü

Spor Toto 1.

Lig'in 37. haftasında Menemenspor, konuk ettiği Gençlerbirliği ‘e 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, son hafta öncesinde küme düştü.



Maçtan dakikalar


7. dakikada hızlı gelişen Menemenspor atağında sağ kanattan Abdullah ortaladı, Gomes'in kafasında kaleci Ramazan topu son anda kornere çeldi.


43. dakikada orta alandan gelişen Menemenspor atağında ceza sahası dışından şutunu atan Gomes'in pozisyonunda kaleci Ramazan, topu güçlükle kornere tokatladı.


48. dakikada orta alandan atak yapan Gençlerbirliği'nde Rahmetullah'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Lima, topu kalenin solunda ağlarla buluşturdu. 0-1


65. dakikada sol taraftan köşe vuruşu kullanan Menemenspor'da, kale önünde iyi yükselen Kehinde kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-1


83. dakikada Gençlerbirliği'nde Barış'ın pasına hareketlenen LuaLua, kale önünde topa dokunarak filelere gönderdi. 1-2


88. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda boş pozisyonda kalan Tshibola, gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-3



Stat: Menemen İlçe


Hakemler: Kürşad Filiz, Bilal Gölün, Mehmet Kapluhan


Menemenspor: Murat, Sinan, Oğuzhan Çapar, Ömer, Cisse, Enes, Kerem (Ubah dk. 89 ?), Emre (Kehinde dk. 61), Toni (İsmail dk. 89 ?)x, Abdullah Aydın, Ahmet Sagat


Yedekler: Emir, Anıl, İlyas, Sabbah, Ahmet Aslan, Cem, Abdullah Karataş


Teknik Direktör: Recep Yazıcı


Gençlerbirliği: Ramazan, Ömürcan, Metehan, Gökhan Gül, Muhammed, Tshibola (Arda dk. 90+2 ?), Grechyshkin, Rahmetullah (Serdarcan dk. 70), Barış (Aksel dk. 90+2 ?), İlker (Lualua dk. 46), Lima (Furkan dk. 90+2 ?)


Yedekler: Ubeyd, Musa, Mert, Abdullah Şahindere, Gökhan Altıparmak


Teknik Direktör: Metin Diyadin


Goller: Lima (dk. 48), LuaLua (dk. 83), Tshibola (dk. 88) (Gençlerbirliği), Kehinde (dk. 65) (Menemenspor)


Sarı kartlar: Muhammed (Gençlerbirliği), Sinan, Cisse (Menemenspor)

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