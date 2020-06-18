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Menemenspor, mağlubiyet istemiyor

Menemenspor, TFF 1.

Lig'in 29. haftasında konuk olacağı Balıkesirspor deplasmanında mağlubiyet yaşamak istemiyor.


TFF 1. Lig ekiplerinde Ekol Göz Menemenspor, korona virüs salgınının sonra ara verilen ve normalleşme süreciyle beraber yeniden başlatılan liglere iyi bir dönüş yapmak istiyor. Ligin 29. haftasında Balıkesirspor deplasmanına konuk olacak sarı-lacivertli ekip, bu maçtan puan ya da puanlar almayı hedefliyor. Balıkesir deplasmanı öncesi İzmir ekibinde kart cezalısı Tayfun Aydoğan dışında eksik bulunmuyor.



Menemen'de golcü sıkıntısı


Öte yandan, Menemenspor'da golcü sıkıntısı yaşanıyor. Kadroda yer alan santrforlardan Hüseyin Çolak, 17 Mart tarihinde disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakılırken, bir diğer santrfor Ali Özgün de salgın sürecinde Almanya'dan dönmek istemediğini ilettiği için sözleşmesi feshedilmişti. Teknik Direktör Cenk Laleci'nin, Balıkesirspor deplasmanında santrfor bölgesinde kime forma şansı vereceği merak konusu oldu.

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