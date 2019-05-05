Menemenspor şampiyonluk kupasını coşkuyla kutladı

Lig Kırmızı Grup'ta geçtiğimiz hafta şampiyonluğa ulaşan Menemenspor kupasını aldı.

Lig 2018-2019 sezonu şampiyonu Menemensporlu futbolcular ve teknik heyet, Menemen ilçe stadında düzenlenen organizasyonla madalyalarını ve kupasını TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez'in elinden aldı. Tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Menemenspor kupa coşkunu taraftarıyla birlikte şarkılara eşlik ederek kutladı. Oyuncular ve teknik heyet saha içinde sevinç yaşarken, tribünler de bu sevince ortak oldu.

“Bu takıma gölge etmesinler”

Onursal Başkan Tahir Şahin, bugünlere kolay gelmediklerini söyleyerek, “9 yıl amatör kümede mücadele ederek 2007-2008 de 3. Lig, 2013-2014 2. Lig ve bugünde tarihimizde ilk defa 1. Lig'e çıkmanın mutluluğu yaşıyoruz. Diyorum ki, bizimle uğraşmasınlar, bizim tekerimize çomak sokmasınlar ve bu takıma yeter ki gölge etmesinler. Menemenspor çok daha iyi yerlere gelecektir” dedi.

Sarı-lacivertli futbolcular törenin ardından üstü açık otobüsle ilçede şampiyonluk turu atarak tüm Menemenlileri sevinçlerini ortak etti. Menemenspor şampiyonluğu taraftarla birlikte verilecek konserle kutlamaya devam edecek. Ayrıca Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un şampiyonluk kutlamalarına katılmaması dikkat çekti.