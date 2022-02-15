Menemenspor, sürpriz peşinde

Menemenspor, yarın konuk edeceği Ankaragücü'nü mağlup ederek, iç sahadaki başarılı performansını sürdürmek istiyor.

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Nasadoge Menemenspor, Ankaragücü'nü konuk edecek. Yarın, Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Hakem Burak Şeker'in yöneteceği mücadelede Murat Temel ve Suat Güz yardımcı hakem olarak görev alacak. Maç öncesinde ev sahibi Menemenspor, 27 puanla 15. sırada, konuk ekip Ankaragücü ise 48 puanla lig lideri konumunda bulunuyor.

Ligde oynadığı son 6 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Menemenspor, özellikle iç saha performansıyla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon sahasında oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 20 puan topladı. Evinde oynadığı maçlarda rakiplerine kolay geçit vermeyen İzmir temsilcisi, bu istatistiğini Ankaragücü karşısında da devam ettirmek istiyor.

İki takımın ligin ilk yarısında Ankara'da oynadığı maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.