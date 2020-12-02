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Menemenspor yükselişe geçti

Menemenspor, TFF 1.

Lig'de üst üste oynadığı iki maçı da kazanarak küme düşme hattından kurtuldu. Sarı-lacivertlilerin skor yükünü ise yabancı oyuncular sırtladı.


TFF 1. Lig'de 8. haftanın erteleme maçında Menemenspor, konuk ettiği Ankaraspor'u 2-1 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta sonunda deplasmanda Ümraniyespor'u da 2-0 yenmeyi başaran sarı-lacivertliler, ligde üst üste ikinci galibiyetini almış oldu. Son iki maçından 6 puan çıkaran Menemenspor, haftalardır bulunduğu küme düşme hattından kurtulmuş oldu. Korona virüs vakaları sebebiyle ligde 1 maçı eksik durumda bulunan İzmir temsilcisi, puanını 12'ye çıkararak 13. sıraya yükseldi.



Yabancılar sırtlıyor


Ligde oynadığı 10 maçta 11 kez gol sevinci yaşayan Menemenspor'da yabancı oyuncuların skora katkısı dikkat çekti. Sarı-lacivertli ekipte Beninli orta saha Tidjani Anaane 4 golle takımın en fazla gol atan oyuncusu olurken, Nijeryalı santrfor İbrahim Akanbi Rasheed ise attığı 3 gol ve yaptığı 1 asistle öne çıktı. İzmir temsilcisinde Sikiru Olatunbosun 1 gol ve 1 asistlik performans sergilerken, Mohammed Kamara da 1 gollük katkı verdi. Menemenspor'da yerli oyuncular Tayfun Aydoğan ve Rıdvan Koçak ise 1'er kez gol sevinci yaşadı.

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