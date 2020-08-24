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Menemenspor'a Tunus Ligi'nden forvet

Menemenspor, Tunus’un AS Soliman Kulübü’nden Beninli forvet Anaane Tidjani ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Menemenspor, Tunus'un AS Soliman Kulübü'nden Beninli forvet Anaane Tidjani ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.


TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, 2020-2021 sezonu kadro planlaması kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Tunus'un AS Soliman takımında forma giyen Anaane Tidjani'yi kadrosuna kattı. İzmir ekibi, 23 yaşındaki Beninli forveti İzmir'e getirerek 2 yıllık sözleşme imzaladı.


Geçtiğimiz sezon eski takımıyla 52 maça çıkan Tidjani, bu maçlarda 7 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

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