Menemenspor'da 13 pozitif vaka

Menemenspor, 7’si futbolcu olmak üzere kulüp genelinde 13 kişide pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.
Menemenspor, 7'si futbolcu olmak üzere kulüp genelinde 13 kişide pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.
Menemenspor, TFF 1. Lig'de Ankaraspor ile oynanacak mücadele öncesinde yapılan korona virüs testlerinde pozitif vakalara rastlandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7 futbolcu, 2 teknik ekip çalışanı, 1 kulüp yöneticisi, 1 tercüman, 1 medya sorumlusu ve 1 malzemeci olmak üzere 13 kişi de pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.
Menemenspor, testi pozitif çıkan 13 kişinin izolasyonunun sağlandığını ve tedavilerine başlandığını bildirdi.