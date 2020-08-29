Menemenspor'da 2 futbolcu daha profesyonel oldu

Menemenspor, altyapısından yetiştirdiği Hejar Tan ve Emir Erçevik ile 5’er yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı.
Menemenspor, altyapısından yetiştirdiği Hejar Tan ve Emir Erçevik ile 5'er yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, geçtiğimiz günlerde 3 altyapı oyuncusuyla 5'er yılık sözleşme imzalayarak genç oyuncularını profesyonelliğe adım attırmıştı. Sarı-lacivertliler, 2 altyapı oyuncusunu daha profesyonel yaptı. İzmir ekibi, Hejar Tan ve Emir Erçevik ile Afyon kampında 5'er yıllık sözleşme imzalarken, genç oyuncularına sarı-lacivertli forma altında başarılar diledi.