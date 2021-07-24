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Menemenspor'da hazırlıkla sürüyor

Menemenspor, yeni sezon öncesinde hazırlıklarını Afyonkarahisar’da sürdürüyor.

Menemenspor, yeni sezon öncesinde hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdürüyor.


TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, 2021-2022 sezonu öncesinde çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği 2. etap kampını bu sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Cenk Laleci ve yardımcı antrenörler gözetiminde yapılan antrenmanda taktik, şut ve pas çalışmaları gerçekleştirildi.

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