Menemenspor'da hedef 3 puan

Lig'in 8. haftasında oynayacağı Ankaraspor maçından galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor.

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Menemenspor, Ankaraspor'u konuk edecek. Yarın saat 16.00'da başlayacak olan mücadelede hakem Bülent Birincioğlu düdük çalacak. Birincioğlu'nun yardımcılıklarını Ömer Tevfik Özkoç ile Suat Güz yapacak.

Menemenspor tırmanışını sürdürmek istiyor

Sezona sahasında aldığı 2-0'lık Altınordu mağlubiyetiyle başlayan Menemenspor, 2. haftada deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligin 3. haftasında sahasında Tuzlaspor'a 5-1 kaybeden sarı-lacivertliler, 4. haftada Balıkesirspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle döndü. 5. haftada Akhisar deplasmanından golsüz beraberlikle dönen İzmir temsilcisi, 6. haftada ise konuk ettiği Bursaspor'u 2-1 yenerek ligdeki ilk galibiyetini almış oldu. Menemenspor geçtiğimiz hafta ise 10 kişi kaldığı Boluspor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle 1 puan çıkartmayı başarmıştı.

Ligin son 3 haftasında mağlubiyet yüzü görmeyen Menemenspor, Ankaraspor'u yenerek yenilgisizlik serisini sürdürmek istiyor. 6 puanla 13. sırada bulunan sarı-lacivertliler, maçtan 3 puan çıkartarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Menemenspor'da kırmızı kart cezalısı Cem Çelik maçta forma giyemeyecek.