İhlas Haber Ajansı

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Menemenspor'da İlyas Antekin profesyonel oldu

Menemenspor, altyapısından yetişen 17 yaşındaki İlyas Antekin ile profesyonel sözleşme imzaladı.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, altyapısından yetişen bir genç futbolcuyu daha profesyonel yaptı. Sarı-lacivertliler, Onursal Başkan Tahir Şahin'in de bulunduğu törenle U19 takımında forma giyen 18 yaşındaki defans oyuncusu İlyas Antekin ile profesyonel sözleşme imzaladı. İzmir temsilcisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sözleşmenin hem İlyas Antekin'e hem de Menemenspor'a hayırlı olmasını diledi.

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