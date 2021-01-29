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Menemenspor'da kaleci Selmani ile yollar ayrıldı

Menemenspor, kaleci Gentian Selmani ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.


TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 22 yaşındaki Arnavut kaleci Gentian Selmani ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, açıklamasında "Takımımıza verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.


2019 yaz transfer döneminde Arnavutluk'un FK Partizani takımından transfer edilen Selmani, 1.5 sezon formasını giydiği Menemenspor'da toplamda 51 resmi maça çıkarken, bu maçlarda kalesinde 72 gol gördü.


Selmani'nin adı bir süredir yine TFF 1. Lig takımı olan Boluspor ile anılıyordu.

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