Lig'in yeni ekibi Menemenspor'da, teknik direktörlük görevine Ramazan Kurşunlu getirildi.

Lig'in İzmir ekibi Menemenspor, teknik direktör arayışına Ramazan Kurşunlu ile son verdi. Kulüp tesislerinde düzenlenen toplantıda, 1+1 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli hoca Ramazan Kurşunlu, Menemenspor'da olmaktan mutluluk duyduğunu, görevini layıkıyla yerine getireceğini ve kendisi bu göreve uygun görenlere teşekkür etti. Kurşunlu, "Bugünden itibaren tüm ekiple beraber uyum içerisinde çalışarak Menemenspor'un başarısı için elinden gelenin fazlasını yapacağız ve başarılı olabilmek için çok çalışacağız" dedi.

Geçtiğimiz sezon Bandırmaspor'un teknik direktörlük görevini üstlenen 38 yaşındaki tecrübeli hoca, futbolculuk kariyerinde; Beşiktaş, Altay, Osmanlıspor, Karşıyaka, Çaykur Rizespor gibi önemli kulüplerde top koşturdu. Teknik Direktörlük kariyerinde Manisa Büyükşehir Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Aytemiz Alanyaspor'da yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu.