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Menemenspor'da vaka sayısı 34'e yükseldi

Menemenspor, son yapılan testlerle beraber 30 olan pozitif korona virüs vaka sayısının 34’e yükseldiğini duyurdu.

Menemenspor, son yapılan testlerle beraber 30 olan pozitif korona virüs vaka sayısının 34'e yükseldiğini duyurdu.


Menemenspor, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla kulüpte 16'sı futbolcu olmak üzere 30 kişide pozitif korona virüs vakasına rastlandığını açıklamıştı. Sarı-lacivertli kulüp, Adanaspor mücadelesi öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla vaka sayısının arttığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Adanaspor maçı öncesi yapılan covid-19 testlerinin sonucunda 2'si futbolcu olmak üzere 4 kişide daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Çıkan sonuçlar neticesinde pozitif vaka sayısı 34 kişiye ulaşmıştır. Testi pozitif çıkan kişilerin izolasyonu sağlanarak tedavilerine başlanmıştır."

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