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Menemenspor'dan genç stoper takviyesi

Menemenspor, Başakşehir U19 takımından 18 yaşındaki stoper Nuri Emre Akşit ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.


Menemenspor, yaz transfer sezonunun son gününde kadrosuna stoper takviyesi yaptı. Sarı-lacivertliler, Başakşehir U19 takımından 18 yaşındaki stoper Nuri Emre Akşit'i kadrosuna kattı. Menemenspor, genç oyuncuyu İzmir'e getirerek 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin de yer aldı.


Hollanda doğumlu olan Nuri Emre Akşit, geçtiğimiz sezonu Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard kulübünün U19 takımında geçirmişti.

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