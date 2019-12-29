İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Menemenspor'u 1. lige taşıyan Aydın Şahin vefat etti

Menemenspor’un amatör ligden 1’inci lige kadar başkanlığını yapan Menemen eski Belediye Başkanı Tahir Şahin’in kardeşi Aydın Şahin vefat etti.

Menemenspor'un amatör ligden 1'inci lige kadar başkanlığını yapan Menemen eski Belediye Başkanı Tahir Şahin'in kardeşi Aydın Şahin vefat etti.


Sarı-lacivertli takımın 13 yıl başkanlığını yapan, Menemen eski Belediye Başkanı Tahir Şahin'in kardeşi Aydın Şahin, bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlığa yenik düşerek, 59 yaşında hayatını kaybetti. Aydın Şahin'in cenazesi öğle namazı sonrası Kasımpaşa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Menemen Merkez Mezarlığına defnedildi. Şahin ailesinin acı gününde sevenleri yalnız bırakmadı. Cenazeye İzmir'deki spor camiasından birçok ismin yanı sıra belediye başkanları ve siyasetçiler katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.