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Menemenspor'u bireysel hatalar sıkıntıya soktu

Tuzlaspor’a 5-2 kaybeden Menemenspor’da yapılan bireysel hatalar dikkat çekti.

Tuzlaspor'a 5-2 kaybeden Menemenspor'da yapılan bireysel hatalar dikkat çekti. Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, "Bugün yaptığımız bariz bireysel hatalar bizi skor olarak sıkıntıya soktu" dedi.


Menemenspor, TFF 1. Lig'in 3. haftasında Tuzlaspor'u konuk etti. 3 penaltı kararı verilen ve 1 kırmızı kart çıkan maçta Menemenspor, karşılaşmadan 5-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip ligdeki 3. maçında 2. mağlubiyetini alarak haftayı 1 puanla 17. sırada kapattı.



“Bireysel bizi hatalar sıkıntıya soktu”


Tuzlaspor'a 5-2 kaybeden Menemenspor'da maç içerisinde yapılan bireysel hatalar dikkat çekti. Menemenspor 1-0 öndeyken 34. dakikada Murat Erdemir'in ceza sahası içerisinde Tuzlasporlu Aykut Çeviker'i düşürmesiyle İstanbul ekibi penaltı kazandı ve skoru eşitledi. Müsabakanın 70. dakikasında ise Olatunbosun ceza sahası içerisinde rakibinin şutunu eliyle keserek penaltıya sebebiyet verdi ve ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek Menemenspor'u sahada 10 kişi bıraktı. Menemenspor'da yenilen diğer gollerde de kademe hataları dikkat çekti.


Mücadele sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu da bu konuya değinerek, “Bugün 5-2 kaybettik ama skora bakınca maçı izlemeyen biri çok kötü bir oyun oynandığını zannedebilir. Ancak maçın içinde öyle olmadı. Bugün yaptığımız bariz bireysel hatalar bizi skor olarak sıkıntıya soktu. Son dakikaya kadar mücadele ettik ama o da bize yetmedi” dedi.


Menemenspor, TFF 1. Lig'in 4. haftasında Balıkesirspor'a konuk olacak.

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