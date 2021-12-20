Menemenspor'un deplasman karnesi zayıf

Lig'de 9 deplasman maçında 1 galibiyet ve 3 beraberlikle 5 puan toplayarak kötü bir performans sergiledi.

Spor Toto 1. Lig'de üst üste 3. sezonunu geçiren Menemenspor, iç sahada sergilediği iyi performansını dış sahada ortaya koyamıyor. Bu sezon sahasında oynadığı 8 lig maçının 4'ünü kazanıp 3'ünde berabere kalan ve sadece 1'ini kaybeden sarı-lacivertliler, dış sahadaysa bu performansından uzakta kaldı. Şu ana kadar 9 deplasman maçı oynayan İzmir temsilcisi, bu maçlarda 6 yenilgi, 2 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti. Bandırmaspor, Adanaspor, Altınordu, Boluspor, İstanbulspor ve Gençlerbirliği deplasmanlarından eli boş dönen Menemenspor, Ankaragücü ve Tuzlaspor deplasmanlarında ise 1 puan alabilmişti. Sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmanda aldığı tek 3 puanı ise ligin 14. haftasında oynanan Kocaelispor karşılaşmasında 2-1'lik skorla almıştı.