Menemenspor'un konuğu Samsunspor

Lig'de Menemenspor, yarın Samsunspor'u konuk edecek. Küme düşme tehlikesi yaşayan Menemenspor, puan ya da puanlar elde edebilmenin hesabını yaparken, Süper Lig biletini almaya çalışan Samsunspor ise hata yapmak istemiyor.

Lig'in 30. haftasında Menemenspor, Yılport Samsunspor'u konuk edecek. Mücadele yarın 13.30'da Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanacak. Maç öncesinde Menemenspor, 30 puanla 15. sırada yer alıyor. Konuk ekip Samsunspor ise 57 puanla 2. basamakta bulunuyor.

Ligde 6 maçtır galibiyet alamayan Menemenspor, küme düşme hattındaki rakibi Akhisarspor'un 5 puan önünde yoluna devam ediyor. Sarı-lacivertliler, kalan 5 hafta öncesinde alacağı puanlarla farkı korumayı amaçlıyor. Maç öncesinde Menemenspor'da sakat veya cezalı futbolcu bulunmazken, Mehmet Aytemiz ve Ömer Şahbaz sarı kart sınırında yer alıyor.

Ligde oynadığı son iki maçından da galibiyetle ayrılan konuk ekip Samsunspor, İzmir deplasmanına moralli çıkacak. İlk iki takımın Süper Lig biletini alacağı Lig'de 3. sırada bulunan Adana Demirspor'un 2 puan önünde mücadelesini sürdüren Samsun temsilcisi, İzmir'de hata yapmak istemiyor.

Ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.