Menemenspor'un umutları tükenmek üzere

Lig'de deplasmanda Denizlispor'a 2-1 mağlup olarak kümede kalma umutlarını zora soktu.

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Menemenspor, konuk olduğu Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu. Ligde zor günler geçiren sarı-lacivertlilerin küme hattındaki rakiplerinin de puan almasıyla birlikte ligde kalma umutları oldukça azaldı. Son 2 hafta öncesinde 38 puanı bulunan İzmir temsilcisi, kalan iki maçını da kazanmak zorunda. Ancak alınabilecek iki galibiyet sarı-lacivertlilere yeterli olmayabilir. Menemenspor; Altınordu, Bursaspor, Kocaelispor ve Boluspor'un puanlar kaybetmesini bekleyecek.

Menemenspor, ligin 37. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk ederken, 38. haftada kritik maçta Bursaspor'un konuğu olacak.