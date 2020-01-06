Menopoz sonrası aşırı terleyen kadınlara botoks ile çözüm

Dr. Ebru Durmuş, bu işlem sayesinde kişilerin sosyal hayatında daha öz güvenli bireyler haline geldiklerini söyledi.

Botoks uygulamasıyla; koltuk altı, el, ayak ve saç derisindeki aşırı terlemenin durdurulabileceğine değinen Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ebru Durmuş, özellikle menopoz sonrasında kadınların tarafından bu işlemin sıkça tercih edildiğini söyledi.

Menopoz döneminin en büyük sorunlarından birinin aşırı terleme olduğunu anlatan Op. Dr. Durmuş, "Son dönemlerde bu yöntem özellikle menopoz dönemindeki kadınlar tarafından sıkça tercih ediliyor. Maksimum 10 dakika süren botoks işlemi sonrasında, kişi gündelik hayatına geri dönebilir. Herhangi bir ağrı ya da sızı hissetmez" dedi.

Terleme problemini çözen bireylerde öz güven artışının da yaşandığını dile getiren Op.Dr. Durmuş, "Botoks ile ter bezleri ile sinir uçları arasındaki iletişimi durdurarak, ter bezlerinin çalışması azaltılır. Aşırı terleme sebebiyle iş hayatı ve sosyal yaşamında sıkıntı yaşayan bireyler, dilediklerini giyemeyen kişiler, bu yönteme sıklıkla başvurmaktadır. Botoks ile aşırı terlemeyi durduran kişilerin, bu sorunu çözdükten sonra öz güvenlerinde de artış yaşandığını görmekteyiz" şeklinde konuştu.

Durmuş, şöyle devam etti:

"Bu tedavi ile vücudun belirli bölgelerinde rahatsız eden aşırı terlemeyi bloke edebiliyoruz. Botoks işlemi ile aşırı terlemeden kurtulabilir, uzman önerisine göre işlemlere devam ettiğiniz sürece de bu sorunun tekrar görülmemesini sağlayabilirsiniz. Hamile ve emziren kadınlar dışında herkes bu botoks uygulamasını yaptırabilir. Bu süre uygulama yapılan kişinin fizyolojik durumu ve yapılan bölge ile ilişkilidir. Botoks tam etkisini 4 ila 7 gün arasında göstermektedir. İşlem bölgeye oturduğunda istenen sonuca ulaşılır. İşlemin uzman Estetik ve plastik cerrah tarafından yapılması ve uzmanın belirlediği aralıklarda ihtiyaç dahilinde tekrarlanması, etkisini sürdürmesi açısından önemlidir."