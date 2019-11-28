Merdivenden düşerek yaralandıktan 4 gün sonra hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde merdivenden düşerek yaralanan bir kişi 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz günlerde Konak ilçesi Hatay semtindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, alkol aldıktan sonra evine dönen 1 çocuk babası Mehmet Cüneyt Payzin, dengesini kaybederek merdivenden düştü. Başından darbe alarak yaralanan Payzin için eşi olay yerine ambulans çağırdı. Sağlık ekipleri yaralıyı özel bir hastaneye kaldırdı. Burada 4 gündür tedavi altında olan Mehmet Zafer Payzin, hayatını kaybetti.

Payzin'in ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı.