"Merkez Bankası'nın faiz indirimi pozitif büyümeye katkısı olacak"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Merkez Bankası tarafından açıklanan faiz indirim kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisinin pozitif büyüme yolculuğunun yeniden başlayacağını ifade edebiliriz" dedi.

Saygılı, şu değerlendirmede bulundu:

"Merkez Bankası'nın temmuz ve eylül aylarında aldığı kararların ardından piyasaların beklentisi zaten faiz indirimlerinin devam edeceğine yönelikti. Bu bağlamda Merkez Bankası'nın, piyasa beklentilerine uyumlu bir şekilde aldığı 250 baz puanlık bu indirim, iş dünyasının temsilcileri olarak bizleri oldukça memnun etmiştir. Bununla birlikte, merkezin faiz indirimi sürecini 2020 yılında da sürdürmesi gerektiğine inanıyoruz. Zira ortalama faiz oranının yüzde 6 olduğu G20 ülkeleri içerisinde, Arjantin'den sonra en yüksek faiz oranına sahip ülke konumundayız. Yine bu kararın hızlı bir şekilde piyasa faizlerine yansıyacağını umut ediyor ve kamuya da özel ayrımı yapmaksızın tüm bankaların piyasa beklentilerine kulak vererek sanayicinin elini rahatlatacak hamleler yapmasını bekliyoruz. Yılın ikinci çeyreğinde ekonomide görülen yüzde 1,5'lik daralmada yatırımların yüzde 22,8 oranında azalması etkili olmuştu. Faiz oranlarında gözlenen düşüşle birlikte yatırımlar yeniden hız kazanacak, buna ek olarak son iki çeyrektir azalan iç talep de pozitife dönecektir."