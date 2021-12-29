Mermer cilasını su sanıp içen genç kıza gözyaşlarıyla veda

İzmir'in Selçuk ilçesinde, pet şişe içerisinde su sandığı mermer cilasını içerek fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Özde Çivici, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 27 Aralık Pazartesi akşamı Selçuk ilçesinde bulunan bir otelde meydana gelmişti. İddiaya göre otelin halkla ilişkiler biriminde çalışan Özde Çivici (31), çalıştığı otelde düzenlenecek yılbaşı balosunun tanıtım broşürlerini dağıtmaya çıkmıştı. Bir süre sonra oteldeki odasına giren genç kız, burada pet şişe içerisindeki maddeyi su sanarak içti. Bir anda fenalaşan Özde Çivici, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çivici, yaşamını yitirdi.

Gözyaşlarıyla veda

Öte yandan Özde Çivici'nin vefat haberini alan ailesi ve çalışma arkadaşları büyük üzüntüye boğuldu. Genç kız için ilçedeki Tahsinağa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Duygu dolu anların yaşandığı törende acı aile, ayakta durmakta güçlük çekti. Özde Çivici'nin cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Su şişesi ile yan yanaymış

Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemede, içerisinde su olan ve mermer cilası bulunan iki pet şişenin yan yana durduğu belirlendi. Genç kızın ölümünde ihmal iddiası üzerine mermer ustası ve çalışanların ifadesinin alındığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.