İzmir'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan sarı-lacivertli oyuncu Mert Hakan Yandaş, “Kupayı kazanıp kendimizi affettirmek istiyoruz” dedi.

Fenerbahçe ile Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde yarın saat 20.45'te Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş ile Başakşehirli oyuncu Ömer Ali Şahiner, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Mert Hakan Yandaş: "Kupayı kazanıp kendimizi affettirmek istiyoruz"

Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş, sezona iki kupa hedefi ile başladıklarını ancak ligi hüsranla tamamladıklarını belirterek, "Bunu yaşamak istemezdik. Son ana kadara mücadelemizi verdik. Bu bizde inanılmaz üzüntü oluşturd. Kupanın önemi sezon başından beri aynı. Kazanmak için çıkacağız. İnşallah kazanıp bir nebze de olsa taraftarımıza kendimizi affettirmek istiyoruz. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına yakışan bir final olur. İyi hazırlandık. İnşallah kazanan taraf biz oluruz ve taraftarımızı bir nebze mutlu ederiz" dedi.

Ömer Ali Şahiner: "Hoca da bize o kazanma hırsınız aşılıyor"

Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Ömer Ali Şahiner ise, "Fenerbahçe'ye ligde iki maçta mağlup olduk ama oyun olarak Fenerbahçe'nin gerisinde olduğumuzu düşünmüyorum. Son dönemece güçlü girdik. Bugüne de güçlü ve moralli girdik. Hoca da bize o kazanma hırsınız aşılıyor. Ona karşılık vermeye çalışıyoruz. Buraları geçmişinde çok iyi oynamış biri olarak bize hem saha içi, hem saha dışı ciddi desteği var. Umarım onun yüzünü kara çıkarmayız. Bizler için zor geçen bir sezonun ardından finale taşıdık. Fiziksel ve mental olarak sezon bizim için yorucu ve yıpratıcı oldu. Umarım yarın güzel bir finalle birlikte kupaya uzanan biz oluruz. Ortada bir kazanılacak maç varsa, Emre Belözoğlu her zaman bunu isteyen taraf olur" diye konuştu.