Merve Çetmen 'Dijitalleşen Markalar Yükseliyor' etkinliğine katıldı

Çetmen Genel Müdürü Merve Çetmen, katıldığı 'Dijitalleşen Markalar Yükseliyor' etkinliğinde markanın bakış açısını ve çalışmalarını aktardı.

Çetmen Genel Müdürü Merve Çetmen, She Agency ve İzmir Ticaret Odası ortaklığı ile düzenlenen 'Dijitalleşen Markalar Yükseliyor' başlıklı organizasyonuna katıldı. Çetmen, şirketin dijital dünyaya bakışını ve müşterileriyle nasıl bir etkileşim aracı olarak kullandıklarını aktardı.

"İçerik üretimine son derece önem veriyoruz"

Dijital mecraların varlığı ve değişimi ile birlikte tüketici alışkanlıkları, deneyimleri ve bilgi edinme kaynaklarının hızla değiştiğini kaydeden Merve Çetmen, sosyal medya ve dijital iletişim kanallarındaki son güncellemeleri ve yenilikleri takip eden dinamik bir marka olmayı benimsediklerini ifade ederek, "Şirketimizin hedef kitlesinin genişledi. Dijital mecralardaki tanıtım faaliyetlerinde tüketicilerin personalarını belirleyerek, oluşturduğumuz alt segmentlere göre iletişim dili, mecra, sunulan ürün ve içeriği farklılaştırdık. İçerik üretimine son derece önem veriyoruz. Bu kapsamda tüketicilere, tasarım ve dekorasyonda ilham veren, evlerini kendi zevklerine göre tasarlayabilecekleri fikirler verdik" dedi.

Şirket olarak, hedef müşteri kitlesini ağırlıklı olarak 25-55 yaş aralığındaki kadınlar olarak belirlediklerinden bahseden Çetmen, dijital dünyadaki pazarlama çalışmalarında yaş aralıklarından çok, ihtiyaca ve müşterilerinin bir mobilya markasından ne beklediğine yönelik ayrımlar üzerinden ilerlediklerini belirterek, "Mobilya müşterilerinin karar verme, diğer sektörlere oranla daha uzun sürer. Bunun da etkisiyle tüketicilere ulaşmak için farklı mecralarla harmanlanmış, bütünleşik bir pazarlama iletişimini benimsedik" şeklinde konuştu.

Etkinliğini öncelikle İzmir için bir fırsat olarak tanımlayan Merve Çetmen, bu etkinliğin birçok değerli firma ve yetkilinin katılımıyla İzmir'deki firmalara değer kattığına işaret etti.