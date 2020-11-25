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Mesire alanında bulunan restoranda yangın

İzmir’in Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesindeki mesire alanı içerisinde bulunan restoranda yangın çıktı, gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı.

İzmir'in Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesindeki mesire alanı içerisinde bulunan restoranda yangın çıktı, gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı.


Öğle saatlerinde İzmir'in Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesi'ndeki mesire alanı içerisinde bulunan restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangına müdahalede destek veriyor. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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