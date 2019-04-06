Meslek Fabrikası çiçek açtı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, "Profesyonel Çiçek Tasarımı Kursu" ile son yıllarda yükselişe geçen dekoratif çiçekçilik sektörüne yeni kalifiye elemanlar kazandırıyor. 5 haftalık eğitim programını tamamlayarak sertifikalarını alan kursiyerler, çiçek piyasasında eğitim veren başka bir kurum olmaması nedeniyle sektörde kolaylıkla iş bulabildiklerini belirtiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki işgücü potansiyelini artırmak ve sektörlere kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla kurduğu Meslek Fabrikası, her yaştan kursiyere aile bütçelerine katkı sağlayabilecekleri beceriler kazandırıyor. Artan kurs çeşitliliği Meslek Fabrikası'na yönelen ilgiyi de artırıyor. Son dönemde rağbet gören kurslardan biri de "Profesyonel Çiçek Tasarımı." Renkleri ve kokularıyla bulundukları ortama hayat veren çiçekler, alınan eğitim sayesinde birer sanat eserine dönüşüyor. Teorik bilgilerle başlayan kursta çiçek bakımından buket tasarımına, teraryum dizaynından gelin tacı yapımına, kapı süsünden çiçekli şapka dekora syonuna kadar akla gelen pek çok konuda eğitim veriliyor.

Türkiye'de bir ilk

5 haftalık eğitim programını başarıyla tamamlayan 14 kursiyer, sertifikalarını törenle aldı. Profesyonel çiçekçilik kursu eğitmeni Sema Altan, Amerika'da da çiçek tasarımı eğitimleri verdiğini ve 40 yılı aşkın bir süredir çiçekle uğraştığını belirterek, Türkiye'de ilk defa özel sektörün dışında profesyonel çiçekçilik kursunu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığına dikkat çekti. Altan, "Meslek Fabrikası harika bir iş yaptı. Aşırı bir talep oldu ve öğrencilerimizi ancak mülakatla kursa alabildik. Çiçek piyasasında eğitim veren hiçbir kurum yok. Bu kurs sayesinde öğrencilerimiz işe giriyorlar. Atölyeleri olanlar organizasyonlar alıyorlar. İzmir'den sektöre bir renk katıyoruz” şeklinde konuştu.

"Başardım"

Geçen yıl bir çiçekçi dükkanı açtığını ancak mesleki eğitim almadığı için bir hayli zorlandığını belirten Kıymet Gökoğlan ise Meslek Fabrikası'ndaki çiçekçilik kursunda çok şey öğrendiğini söyledi. Gökoğlan, “İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum Sema Altan gibi değerli bir hocadan ders aldık. Şimdi dükkanımda beni hor gören arkadaşlardan daha başarılıyım. Bunu da Meslek Fabrikası sayesinde başardım” dedi.

"Çok şanslıyız"

Kursiyerlerden Moğolistan asıllı Uralay Askar da 2 yıldır çiçekçilik sektöründe çalışmasına rağmen, mesleki bilgisi olmadığı için sıkıntılar yaşadığını söyledi. Nasıl eğitim alabileceğini araştırırken Meslek Fabrikası'nın kursunu gördüğünü söyleyen Askar, "Daha önce hiç bilmediğiz şeyler öğrendik, bu yüzden çok şanslıyız” ifadelerine kullandı.

"Bilincimiz de arttı"

Kursa katılan az sayıdaki erkeklerden biri de Ukbe Sarıcalı'ydı. 5 haftalık bir eğitim aldıklarını, çiçeğin tarihinden başlayarak en ince detaylarına kadar her şeyi öğrendiklerini belirten Sarıcalı, "Hayat felsefesi olarak da insanın bilincini arttıran bir kurs oldu. Tasarımcılığımla çiçekçiliği birleştirerek harika işler başaracağımı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Mühendislikten çiçekçiliğe renkli geçiş

Jeoloji mühendisi Özge Eryetim, işyeri kapandıktan sonra kendisine en uygun bulduğu çiçekçilik mesleğini tercih ettiğini söyledi. Kurstan sonra bir organizasyon şirketinde çalışmaya başlayan Eryetim, burada öğrendiklerini düğünlerde uyguladığını belirterek, kendisine bu fırsatı tanıyan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.