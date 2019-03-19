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Meslek hastalıkları hastanesinin temelleri atılıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Aliağa Meslek Hastalıkları, çevresel etki hastanesi ve bağlantı yolları, kavşak yapım işinin temeli atılıyor.



Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın birlikte gerçekleştireceği temel atma töreni 19 Mart Salı günü 15.00'te Çaltılıdere Mahallesi proje alanında yapılacak. Temel atma törenine Aliağa ve İzmir protokolü ile halk katılım gösterecek. Aliağa Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesinin birlikte projelendirdiği meslek hastalıkları hastanesi İstanbul, Ankara ve Zonguldak'tan sonra Türkiye'nin dördüncü meslek hastalıkları hastanesi olacak. Yanık ünitesi ve mikrocerrahi gibi bölümlerin yer alacağı hastane 200 ve üstü yatak kapasitesine sahip olacak.

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