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Meslek lisesi öğrencilerine ahilik semineri

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine ahilik tanıtım günleri kapsamında esnaflık ve sanatkarlık hakkında bilgiler verdi.


Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Berk, öğrencilere esnaflık ve sanatkarlık hakkında çeşitli bilgiler aktarıp öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.


Esnaf teşkilatının çalışmaları ve yapısını öğrencilere anlatan Berk, ahiliğin 800 yıl önce Ahi Evran Veli tarafından kurulduğunu ve önemli hizmetleri olduğunu dile getirdi. Ahilik teşkilatının esnaf teşkilatı olduğunu kaydeden Berk, "Ahilik teşkilatımız; kardeş anlamına gelmektedir. Ahilik; din, dil, mezhep farkı gözetmeksizin herkese eşit muamele yapılan bir anlayışın simgesidir. Ahilik teşkilatı; usta, kalfa ve çırak ilişkisine önem verir. İnsanlar arasındaki ticari ve toplumsal ilişkilerde; dürüstlük, güvenilirlik, iş ve meslek ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet etme, saygılı, şefkatli, cömert ve güler yüzlü olma ilkeleri esas almıştır. Ahilik ilkelerini ve ahlakını gelecek nesillere taşımak için etkinlikler yapıyoruz" dedi.

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