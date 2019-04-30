Mesleki gelişim atölyesi çalışmalarına 50 bin gönüllü eğitimci katıldı

İzmir'de, Mesleki Gelişim Akademisi eğitim seminerleri Kapsamında Dr. Özgür Bolat ve Prof. Dr. Uğur Batı eğitimcilerle bir araya geldi. Balçova'da rehber öğretmenlerle buluşan eğitimci yazar Dr. Özgür Bolat, "Yetenek Nasıl Geliştirilir?" konulu bir seminer gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, eğitimcilerin gönüllülük esasına bağlı olarak katıldıkları seminerlere gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

50 bin öğretmen katıldı

Yahşi, mesleki gelişim atölyesi çalışmalarına yaklaşık olarak iki yıl kadar önce başladıklarını belirterek, bu süreç içerisinde düzenlenen eğitimlere tamamen gönüllük esasına bağlı olmak üzere 50 bine yakın öğretmenin katıldığını ifade etti.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar da, rehber öğretmenlerin; öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda mesleğe yönlendirmek gibi önemli bir görevi olduğunun altını çizdi.

"Yetenek Nasıl Geliştirilir?" sorusuna cevap arayan Dr. Özgür Bolat, eğitimcilerle interaktif bir seminer gerçekleştirirken, gönüllük esasına göre yapılan çalışmaya eğitimciler yoğun ilgi gösterdi.

Eğitim Danışmanı Prof. Dr. Uğur Batı, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin nitelikli tekstil mühendisi istihdamına yönelik ihtiyacın artmasından hareketle, lise öğrencilerine tekstil mühendisliği mesleğini tanıtmayı amaçlayan proje kapsamında eğitimcilerle buluştu.

"Tekstil sektörü, ülkemizin lokomotifidir"

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, bu proje ile Türkiye'de tekstil mühendisliği algısını güçlendirmeyi amaçladıklarını kaydetti. Sertbaş, Türkiye'nin ihracatta en güçlü olduğu alanların başında tekstil sektörünün geldiğini söyleyerek, bu sektörün ihracat ve istihdamda güçlenmesinin önemini vurguladı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ise ülkemizin nitelikli eleman ihtiyacı noktasında bu ve benzeri projelerin çok önemli olduğunun altını çizdi. Yahşi, "Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği bize bu projeyi getirdiklerinde heyecanlandım. Proje kapsamında öğrencilerimizi tekstil alanı ile ilgili doğru bilgilendirme ve ara değil aranan eleman yetiştirme noktasında önemli bir kazanım elde edeceğiz. Tekstil sektörü, ülkemizin lokomotifidir" diye aktardı.

Prof. Dr. Uğur Batı, konuşmaların ardından daha sonra sunumuna geçti. Batı, "Elimizdeki değerli varlıkları dönüştürme konusunda zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Bugün ülkemizin katma değer üreten sektörlerinden biri de tekstildir. Bu nedenle üniversitelerimizin tekstil mühendisliği bölümünü zamanın donanımına uygun olarak tasarlamak çok önemli. Bugün kullandığımız pek çok şey gelecekte geçerliliğini yitirecek ve artık kullanılmayacak. Şu anda yaptığımız pek çok şeyi on yıl sonra yapmayacağız."