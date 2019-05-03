Meslekte 28-39 yılını tamamlayan çalışanlar belge aldı

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde, meslekte 28-39 yılını tamamlayan çalışanlara belge verildi.

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, "Kendi Hayatının Lideri Olmak" konulu sunuma ev sahiliği yaptı. Programda katılan Dr. Zafer Parlak, gerçekleştirmiş oldukları sosyal sorumluluk projelerinden bahsetti. "Sözlerine iyilik yap, karşılık bekleme; bilgiyi paylaş karşılık bekleme" diyen Dr. Zafer Parlak, ilkeler ve değerler konularına değindi. Ardından söz alan Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Başhekimi Op. Dr. İlker Kızıloğlu, Parlak'a teşekkür etti.

Etkinlikte, meslekte 28-39 yılını tamamlayan çalışanlara belgeleri takdim edildi. Ardından da, İzmir Devlet Opera ve Balesi Keman Sanatçısı Handan Gürkan, Sultan-Emrah Batkı ve Grup Tesir sahne aldı.